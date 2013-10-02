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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Barbunya Pilaki

Barbunya Pilaki

Barbunya Pilaki
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg taze barbunya

Yarım limon

2 adet havuç

1 adet büyük boy soğan

3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

3-4 dal maydanoz

Tuz

Yeteri kadar su

YAPILIŞI

Barbunyayı bir tencereye alıp üzerini bir-iki parmak geçecek kadar su ilave edip ocağa oturtun. Yarım limonu da içine atıp pişmeye bırakın. Havuçlardan birini rendeleyip suyunu sıkın ve kenara alın. Zeytinyağını bir tencereye koyup içine ince kıydığınız soğan ve sarımsakları, küp doğradığınız havucu ve havuç suyunu ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Haşlanan barbunyayı süzüp soğanlı harca katın. Suyunu kontrol ederek 10-15 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın. Maydanozla süsleyerek servis yapın.
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