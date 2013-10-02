Barbunya Pilaki

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Barbunyayı bir tencereye alıp üzerini bir-iki parmak geçecek kadar su ilave edip ocağa oturtun. Yarım limonu da içine atıp pişmeye bırakın. Havuçlardan birini rendeleyip suyunu sıkın ve kenara alın. Zeytinyağını bir tencereye koyup içine ince kıydığınız soğan ve sarımsakları, küp doğradığınız havucu ve havuç suyunu ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Haşlanan barbunyayı süzüp soğanlı harca katın. Suyunu kontrol ederek 10-15 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın. Maydanozla süsleyerek servis yapın.