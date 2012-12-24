Barbunyalı Taze Fasulye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Taze fasulye yemeği için, fasulyeyi temizleyip, tüm malzemeyi tencereye alın. Hiç su koymadan bir buçuk saat pişirin. Bu arada barbunya için, zeytinyağını tencereye alın. Üzerine ince kıyılmış soğanı koyup soteleyin. Küçük doğranmış havucu ve domatesi ekleyip sotelemeye devam edin. Barbunyayı ekleyin. Tuz ve toz şeker katın. İyice yumuşayana dek pişirin. Büyükçe bir servis tabağının kenarına taze fasulyeyi yerleştirip, ortasına barbunyayı koyun. Ilık ya da soğuk servis yapın.