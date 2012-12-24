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Barbunyalı Taze Fasulye

Barbunyalı Taze Fasulye
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg taze çalı fasulye

Yarım su bardağı zeytinyağı

2'şer adet soğan ve domates

1 tatlı kaşığı tuz

1 çorba kaşığı toz şeker



Barbunya için: Yarım kg taze barbunya

1 çay bardağı zeytinyağı

1'er adet havuç, soğan ve domates

Yarım tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Taze fasulye yemeği için, fasulyeyi temizleyip, tüm malzemeyi tencereye alın. Hiç su koymadan bir buçuk saat pişirin. Bu arada barbunya için, zeytinyağını tencereye alın. Üzerine ince kıyılmış soğanı koyup soteleyin. Küçük doğranmış havucu ve domatesi ekleyip sotelemeye devam edin. Barbunyayı ekleyin. Tuz ve toz şeker katın. İyice yumuşayana dek pişirin. Büyükçe bir servis tabağının kenarına taze fasulyeyi yerleştirip, ortasına barbunyayı koyun. Ilık ya da soğuk servis yapın.
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