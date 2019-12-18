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Beğendili kuzu pirzola

Kısa süre içerisinde beğendili bir kuzu pirzola yapmak ister misiniz?O zaman bu tarifi hemen denemelisiniz!Beğendili kuzu pirzola nasıl yapılır?Beğendili kuzu pirzola tarifi...
Beğendili kuzu pirzola
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kişilik



6 kalem kuzu pirzola



2 adet patlıcan, yarım limonun suyu



1 çorba kaşığı tereyağı



3 çorba kaşığı un, 1 çay bardağı süt



1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, tuz, karabiber



Marine için: 1 adet soğan



1 çay bardağı süt



1'er tatlı kaşığı sirke ve zeytinyağı



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Marine için soğanı rendeleyip geniş bir kaba alın. Üzerine süt, sirke, zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edin. Kuzu pirzolaları marineye koyup, buzdolabında en az 1 saat bekletin. Diğer taraftan patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin. Kabuklarını soyup, kararmalarını önlemek için limonlu suda 5 dakika bekletin. Sudan alıp, ince kıyın ve kenara alın. Tereyağını bir tavada eritin. Üzerine un ekleyin ve rengi dönene dek kavurun. Sürekli karıştırarak sütü ekleyin. Karışım muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın. Közlenmiş patlıcan, rendelenmiş kaşar peyniri, karabiber ve tuzu ilave edip hızlıca karıştırın. Hazırladığınız beğendiyi servis tabağına aktarın. Pirzolaları ızgarada ya da yapışmaz yüzeyli tavada pişirin. Beğendinin üzerine yerleştirip servis yapın.

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