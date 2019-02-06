Bezelye püreli enginar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginarları tencereye dizin. Ayrı bir yerde portakal suyu, limon suyu, 1 çay bardağı zeytinyağı, un, 3 adet kesme şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzu iyice çırpıp, enginarların üzerine gezdirin. Kabukları temizlenip ikiye bölünmüş 1 adet soğanı ilave edip pişmeye bırakın. Ocaktan alıp soğuma bırakın. Ayrı bir tencerede, kalan 1 çorba kaşığı zeytinyağında ince doğranmış 1 adet soğanı kavurun. Bezelye, su, 1 adet kesme şeker, 1 çay kaşığı tuz ve yeteri kadar karabiber ekleyip, bezelye yumuşayana dek pişirin. Suyu çok azalırsa su ilave edebilirsiniz. Ocaktan alıp krema ilave edin ve blenderden geçirin. Enginarların içlerine pay edip servis tabağına yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.