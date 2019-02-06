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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Bezelye püreli enginar

Bezelye püreli enginar

Bezelye püreli enginar
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5-6 adet enginar

1 çay bardağı portakal suyu

1/2 limonun suyu

1 çay bardağı zeytinyağı+1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı un

4 adet kesme şeker

2 adet soğan

1 su bardağı bezelye

1 çay bardağı su

1 çay bardağı krema

Karabiber

1 tatlı kaşığı+1 çay kaşığı tuz


YAPILIŞI

Enginarları tencereye dizin. Ayrı bir yerde portakal suyu, limon suyu, 1 çay bardağı zeytinyağı, un, 3 adet kesme şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzu iyice çırpıp, enginarların üzerine gezdirin. Kabukları temizlenip ikiye bölünmüş 1 adet soğanı ilave edip pişmeye bırakın. Ocaktan alıp soğuma bırakın. Ayrı bir tencerede, kalan 1 çorba kaşığı zeytinyağında ince doğranmış 1 adet soğanı kavurun. Bezelye, su, 1 adet kesme şeker, 1 çay kaşığı tuz ve yeteri kadar karabiber ekleyip, bezelye yumuşayana dek pişirin. Suyu çok azalırsa su ilave edebilirsiniz. Ocaktan alıp krema ilave edin ve blenderden geçirin. Enginarların içlerine pay edip servis tabağına yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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