Bezelyeli Dip Sos

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı tane bezelye
1 çorba kaşığı süzme yoğurt
1 çorba kaşığı yoğurt
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
2 çorba kaşığı rendelenmiş beyaz peynir
8 adet kepekli tost ekmeği
Süslemek için: Bezelye ve dereotu
YAPILIŞI
Bezelyeyi yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. Bezelye, süzme yoğurt, yoğurt, zeytinyağı, dövülmüş sarımsak ve peyniri blenderden geçirin. Kıvama gelmesi için buzdolabında yarım saat bekletin. Tost ekmeklerini ortadan ikiye kesin ve üzerlerine bezelyeli dip sostan sürün. Bezelye ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.