DETAYLI ARA
Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Bezelyeli Dip Sos

Bezelyeli Dip Sos

Bezelyeli Dip Sos
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı tane bezelye

1 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 çorba kaşığı yoğurt

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

2 çorba kaşığı rendelenmiş beyaz peynir

8 adet kepekli tost ekmeği



Süslemek için: Bezelye ve dereotu

YAPILIŞI

Bezelyeyi yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. Bezelye, süzme yoğurt, yoğurt, zeytinyağı, dövülmüş sarımsak ve peyniri blenderden geçirin. Kıvama gelmesi için buzdolabında yarım saat bekletin. Tost ekmeklerini ortadan ikiye kesin ve üzerlerine bezelyeli dip sostan sürün. Bezelye ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinyağlı Salatalık
Zeytinyağlı Salatalık
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Kızarmış Biber Dolması
Kızarmış Biber Dolması
Yoğurt Soslu Fasulye
Yoğurt Soslu Fasulye
Patates salatalı enginar
Patates salatalı enginar
Hurma Dolması
Hurma Dolması
Zeytinyağlı Türlü
Zeytinyağlı Türlü
Pastırmalı Kavurma
Pastırmalı Kavurma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN