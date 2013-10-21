Bezelyeli Dip Sos

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bezelyeyi yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. Bezelye, süzme yoğurt, yoğurt, zeytinyağı, dövülmüş sarımsak ve peyniri blenderden geçirin. Kıvama gelmesi için buzdolabında yarım saat bekletin. Tost ekmeklerini ortadan ikiye kesin ve üzerlerine bezelyeli dip sostan sürün. Bezelye ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.