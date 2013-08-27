Bulgur Köftesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı ince bulgur
1 adet rendelenmiş küçük soğan
1 çorba kaşığı kuru reyhan
Yarım su bardağı sıcak su
1 adet yumurta
Bir buçuk çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Bir buçuk çorba kaşığı un
Haşlama için:
2 su bardağı kemik suyu ya da su
Üzerine: 1 su bardağı yoğurt
2 diş dövülmüş sarımsak
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çay kaşığı pul biber
YAPILIŞI
Bulgurun üzerini hafifçe geçecek kadar sıcak su ekleyip 15 dakika demlendirin. Daha sonra diğer malzemeleri de üzerine ilave ederek yoğurun. Bu hamurdan minik top köfteler hazırlayın. Kemik suyunu kaynatıp köfteleri 10 dakika haşlayın ve kevgirle servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt döküp, kızdırılmış tereyağı-pul biber gezdirin.
PÜF NOKTASI
Bulgur köftelerini derin dondurucuda saklayıp, başka yemeklerde de kullanabilirsiniz.