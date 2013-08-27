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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Bulgur Köftesi

Bulgur Köftesi

Bulgur Köftesi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ince bulgur

1 adet rendelenmiş küçük soğan

1 çorba kaşığı kuru reyhan

Yarım su bardağı sıcak su

1 adet yumurta

Bir buçuk çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Bir buçuk çorba kaşığı un

Haşlama için:

2 su bardağı kemik suyu ya da su

Üzerine: 1 su bardağı yoğurt

2 diş dövülmüş sarımsak

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI

Bulgurun üzerini hafifçe geçecek kadar sıcak su ekleyip 15 dakika demlendirin. Daha sonra diğer malzemeleri de üzerine ilave ederek yoğurun. Bu hamurdan minik top köfteler hazırlayın. Kemik suyunu kaynatıp köfteleri 10 dakika haşlayın ve kevgirle servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt döküp, kızdırılmış tereyağı-pul biber gezdirin.

PÜF NOKTASI

Bulgur köftelerini derin dondurucuda saklayıp, başka yemeklerde de kullanabilirsiniz.
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