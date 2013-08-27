Bulgur Köftesi

Bulgurun üzerini hafifçe geçecek kadar sıcak su ekleyip 15 dakika demlendirin. Daha sonra diğer malzemeleri de üzerine ilave ederek yoğurun. Bu hamurdan minik top köfteler hazırlayın. Kemik suyunu kaynatıp köfteleri 10 dakika haşlayın ve kevgirle servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt döküp, kızdırılmış tereyağı-pul biber gezdirin.