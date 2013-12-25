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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Bulgurlu Ezme

Bulgurlu Ezme

Bulgurlu Ezme
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı bulgur

2 adet domates

2 adet sivri biber

1 demet taze soğan

1-2 diş sarımsak

1 adet limon

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı acı biber salçası

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

pul biber

YAPILIŞI

Bulgurun üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip, bulgur şişene kadar bekletin. Domates ve sivri biberi çok minik doğrayın. Taze soğanı incecik kıyın. Sarımsağı da iyice ezin. Maydanozu incecik kıyın. Limonun suyunu sıkın. Tüm malzemeyi, acı biber salçasını da ilave ederek karıştırın. Zeytinyağı ekleyin. Tuz ve pul biber ilavesiyle servis yapın.
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