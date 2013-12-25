Bulgurlu Ezme

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulgurun üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip, bulgur şişene kadar bekletin. Domates ve sivri biberi çok minik doğrayın. Taze soğanı incecik kıyın. Sarımsağı da iyice ezin. Maydanozu incecik kıyın. Limonun suyunu sıkın. Tüm malzemeyi, acı biber salçasını da ilave ederek karıştırın. Zeytinyağı ekleyin. Tuz ve pul biber ilavesiyle servis yapın.