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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Bulgurlu Soğuk Sarma

Bulgurlu Soğuk Sarma

Bulgurlu Soğuk Sarma
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram asma yaprağı (salamura)

2 su bardağı köftelik bulgur

1 çay bardağı zeytinyağı

2 adet soğan

1 çorba kaşığı salça

Yarım demet taze soğan ve maydanoz

1 tatlı kaşığı kuru nane, fesleğen

Yarım limonun suyu

Tuz, karabiber, kimyon, sumak

Sos için:

4 adet kırmızı biber

1 adet yumurtanın sarısı

3 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

1 çay kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz

YAPILIŞI

Bulguru temizleyip, yıkayın. Bir tencereye koyun. Üzerine çıkana dek sıcak tuzlu su ekleyip, kapağını kapatın. Suyunu çekene dek bekletin. Bu arada tencereye zeytinyağı koyun. Küp doğranmış soğanı ve salçayı ekleyip, eriyene dek kavurun. Üzerine ıslatılmış bulgurları ilave edin ve hepsini birlikte 10 dakika kısık ateşte kavurun. İnce kıyılmış taze soğanı, maydanozu, kuru naneyi, fesleğeni, tuz, karabiber, kimyon ve limon suyunu koyup, harmanlayın. 20 dakika dinlendirip, sumak ilave edin. Bu arada sosu hazırlayın. Biberleri közleyip robottan geçirin. Bir kapta yumurta sarısı, ezilmiş sarımsak, limon suyu, şeker, tuz ve zeytinyağını çırpın. Buna robotta ezilmiş biberleri ekleyip, karıştırın. Bir tabağa asma yapraklarını dizin. İçlerine hazırlanan bulgurlu karışımdan yeteri kadar koyun. Yaprakları sarın. Servis tabağına alın. Yanına hazırlanan sosu koyun ve bu sosa çiğ sarmaları bulayıp, servis yapın.
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