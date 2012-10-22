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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Çekirdek Peyniri

Çekirdek Peyniri

Çekirdek Peyniri
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ay çekirdeği içi

1 su bardağı kabak çekirdeği içi

1/2 demet fesleğen veya nane (ben taze nane ekledim. Kokulu, aromatik tüm otlar eklenebilir)

2 diş ince doğranmış sarımsak

1/2 limon suyu

1 çay kaşığı deniz tuzu

3-4 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

YAPILIŞI

Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği içini üzerini geçecek şekilde suya koyup, bir gece bekletin. Ertesi gün suyunu süzüp, blenderden geçirin. Tüm malzemeyi karıştırın. Damak zevkinize göre tadını ayarlayın. Ben salatalık dilimleri üzerinde servis yaptım. Çekirdek peyniri aynı zamanda, krakerler, çok iyi kızarmış tam buğday, çavdar gibi ekmekler üzerine sürülebilecek çok lezzetli bir aperatif.
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