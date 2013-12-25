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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Çerkes Tavuğu

Çerkes Tavuğu

Çerkes Tavuğu
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet tavuk göğsü

2 çorba kaşığı ceviz

3 çorba kaşığı mayonez

5 çorba kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

Bir tutam dereotu

Yarım çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Tavuk etini haşlayın. Küçük parçalar halinde didikleyin. Ceviz içlerini irice kıydıktan sonra tavukların üzerine katın. Mayonezi ekleyin. Sarımsakları iyice dövüp, yoğurtla karıştırın. İnce kıyılmış dereotunu ve yoğurdu tavuklu karışımın üzerine döküp, hepsini harmanlayın. Üzerini dereotu ve ceviz ile süsleyin. Sıvı yağı gezdirip, servis yapın.
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