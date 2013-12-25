Çerkes Tavuğu

Sofra Tarifi

2 adet tavuk göğsü 2 çorba kaşığı ceviz 3 çorba kaşığı mayonez 5 çorba kaşığı yoğurt 2 diş sarımsak Bir tutam dereotu Yarım çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Tavuk etini haşlayın. Küçük parçalar halinde didikleyin. Ceviz içlerini irice kıydıktan sonra tavukların üzerine katın. Mayonezi ekleyin. Sarımsakları iyice dövüp, yoğurtla karıştırın. İnce kıyılmış dereotunu ve yoğurdu tavuklu karışımın üzerine döküp, hepsini harmanlayın. Üzerini dereotu ve ceviz ile süsleyin. Sıvı yağı gezdirip, servis yapın.