Çerkes Tavuğu

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet tavuk göğsü
2 çorba kaşığı ceviz
3 çorba kaşığı mayonez
5 çorba kaşığı yoğurt
2 diş sarımsak
Bir tutam dereotu
Yarım çay bardağı sıvı yağ
YAPILIŞI
Tavuk etini haşlayın. Küçük parçalar halinde didikleyin. Ceviz içlerini irice kıydıktan sonra tavukların üzerine katın. Mayonezi ekleyin. Sarımsakları iyice dövüp, yoğurtla karıştırın. İnce kıyılmış dereotunu ve yoğurdu tavuklu karışımın üzerine döküp, hepsini harmanlayın. Üzerini dereotu ve ceviz ile süsleyin. Sıvı yağı gezdirip, servis yapın.