Cevizli Kabak

Sofra Tarifi

150 gram ceviz içi 1 kg kabak 1 çay bardağı zeytinyağı 2 tatlı kaşığı toz şeker 1 su bardağı süzme yoğurt 1 diş sarımsak Yeteri kadar tuz Üzeri için: 1 çorba kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı toz kırmızıbiber 8-10 yarım ceviz

YAPILIŞI

Kabakları yıkayıp, kabukları ile birlikte rendenin kalın tarafı ile rendeleyin. Kabak, zeytinyağı, toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye alın. Kabaklar suyunu çekene dek tahta kaşıkla karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Daha sonra yoğurt ve kıyılmış sarımsağı ilave edip, 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Dövülmüş ceviz ilave edip karıştırın. Hazırladığınız malzemeyi kabaklarla karıştırın. Üzeri için kırmızıbiberi zeytinyağıyla karıştırın. Cevizli kabağın üzerine gezdirin. Yarım cevizlerle süsleyerek servis yapın.