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Cevizli Kabak

Cevizli Kabak
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram ceviz içi

1 kg kabak

1 çay bardağı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

Yeteri kadar tuz



Üzeri için: 1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

8-10 yarım ceviz

YAPILIŞI

Kabakları yıkayıp, kabukları ile birlikte rendenin kalın tarafı ile rendeleyin. Kabak, zeytinyağı, toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye alın. Kabaklar suyunu çekene dek tahta kaşıkla karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Daha sonra yoğurt ve kıyılmış sarımsağı ilave edip, 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Dövülmüş ceviz ilave edip karıştırın. Hazırladığınız malzemeyi kabaklarla karıştırın. Üzeri için kırmızıbiberi zeytinyağıyla karıştırın. Cevizli kabağın üzerine gezdirin. Yarım cevizlerle süsleyerek servis yapın.
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