Çin Usulü Mücver

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk su bardağı basmati pirinç
2 su bardağı su
2 demet taze soğan
2 adet kırmızı biber
3 adet yumurta
1 diş dövülmüş sarımsak
3 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı soya sosu
Toz kırmızıbiber, tuz
Kızartmak için: 200 gram margarin
Yarım su bardağı sıvı yağ
YAPILIŞI
Pirinci tuzlu suda 15 dakika haşlayın ve süzün. Diğer tarafta jülyen doğranmış taze soğan ve kırmızı biber, az çırpılmış yumurta, sarımsak, un, soya sosu, toz kırmızıbiber ve tuzu ilave edip iyice karıştırın. Bu karışımı pirince ekleyin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada margarini eritip içine sıvı yağı katıp kızdırın. Harçtan bir kaşık alıp tavaya dökün ve üzerine hafifçe bastırarak arkalı önlü kızartın. İç harç bitene kadar işleme devam edin. Kızarmış mücverleri kağıt havlu üzerine çıkarıp yağını süzdürün ve Çin sosu ile servis yapın.
PÜF NOKTASI
Mücver harcını avucunuzun içinde bastırarak köfte şekli de verebilirsiniz. Çin sosunu büyük marketlerde bulabilirsiniz.