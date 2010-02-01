Çin Usulü Mücver

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu suda 15 dakika haşlayın ve süzün. Diğer tarafta jülyen doğranmış taze soğan ve kırmızı biber, az çırpılmış yumurta, sarımsak, un, soya sosu, toz kırmızıbiber ve tuzu ilave edip iyice karıştırın. Bu karışımı pirince ekleyin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada margarini eritip içine sıvı yağı katıp kızdırın. Harçtan bir kaşık alıp tavaya dökün ve üzerine hafifçe bastırarak arkalı önlü kızartın. İç harç bitene kadar işleme devam edin. Kızarmış mücverleri kağıt havlu üzerine çıkarıp yağını süzdürün ve Çin sosu ile servis yapın.