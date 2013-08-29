DETAYLI ARA
Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Deniz Börülcesi

Deniz Börülcesi

Deniz Börülcesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 demet deniz börülcesi

1 çay kaşığı karbonat

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Sosu için:

1 su bardağı yoğurt

1 çorba kaşığı mayonez

2 diş dövülmüş sarımsak

YAPILIŞI

Bir tencereye bol su ve karbonat koyarak kaynamaya bırakın. Deniz börülcelerini temizleyip yıkadıktan sonra kaynayan suya atın. 8-10 dakika haşladıktan sonra süzüp soğuk suya atın. 2-3 dakika sonra soğuk sudan alın ve sap kısımlarından tutarak yeşil etli kısımlarını aşağı doğru çekip kılçıklarını ayırın. Üzerine 1 çorba
kaşığı zeytinyağı ve yarım limonun suyunu gezdirin. Yoğurt, mayonez ve sarımsağı çukur bir kapta karıştırıp deniz börülcesi eşliğinde servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinyağlı Salatalık
Zeytinyağlı Salatalık
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Kızarmış Biber Dolması
Kızarmış Biber Dolması
Yoğurt Soslu Fasulye
Yoğurt Soslu Fasulye
Patates salatalı enginar
Patates salatalı enginar
Hurma Dolması
Hurma Dolması
Zeytinyağlı Türlü
Zeytinyağlı Türlü
Pastırmalı Kavurma
Pastırmalı Kavurma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN