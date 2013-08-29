Bir tencereye bol su ve karbonat koyarak kaynamaya bırakın. Deniz börülcelerini temizleyip yıkadıktan sonra kaynayan suya atın. 8-10 dakika haşladıktan sonra süzüp soğuk suya atın. 2-3 dakika sonra soğuk sudan alın ve sap kısımlarından tutarak yeşil etli kısımlarını aşağı doğru çekip kılçıklarını ayırın. Üzerine 1 çorba

kaşığı zeytinyağı ve yarım limonun suyunu gezdirin. Yoğurt, mayonez ve sarımsağı çukur bir kapta karıştırıp deniz börülcesi eşliğinde servis yapın.