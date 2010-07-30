Deniz Ürünlü Patlıcan Dolması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet patlıcan
1 su bardağı bulgur
1 adet soğan
Yarım demet dereotu
Yarım demet maydanoz
50 gram kurutulmuş erik
100 gram karides
100 gram kalamar
1 çay bardağı domates suyu
1'er çay kaşığı kimyon,karabiber, tuz
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı su
YAPILIŞI
Patlıcanları boylamasına ikiye bölerek ortalarını oyun. İçlerini tuzlayarak kenara alın. İç malzemesini hazırlamak için, bulguru ıslatıp süzün. Soğanı yemeklik doğrayın. Bulguru, kıydığınız dereotu ve maydanozu soğana ilave edip karıştırın. İnce doğradığınız erikleri katın. Karides ve kalamarı incelterek
iç malzemeye ekleyin. Domates suyu, kimyon, karabiber, tuz ve sıvı yağı ilave ederek karıştırın. Patlıcanların ortasını iç malzemeyle doldurun. Tencereye dizerek suyunu ekleyin. Orta dereceli ısıda 35 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın