Deniz Ürünlü Patlıcan Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcanları boylamasına ikiye bölerek ortalarını oyun. İçlerini tuzlayarak kenara alın. İç malzemesini hazırlamak için, bulguru ıslatıp süzün. Soğanı yemeklik doğrayın. Bulguru, kıydığınız dereotu ve maydanozu soğana ilave edip karıştırın. İnce doğradığınız erikleri katın. Karides ve kalamarı incelterek

iç malzemeye ekleyin. Domates suyu, kimyon, karabiber, tuz ve sıvı yağı ilave ederek karıştırın. Patlıcanların ortasını iç malzemeyle doldurun. Tencereye dizerek suyunu ekleyin. Orta dereceli ısıda 35 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın