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Deniz Ürünlü Patlıcan Dolması

Deniz Ürünlü Patlıcan Dolması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet patlıcan

1 su bardağı bulgur

1 adet soğan

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

50 gram kurutulmuş erik

100 gram karides

100 gram kalamar

1 çay bardağı domates suyu

1'er çay kaşığı kimyon,karabiber, tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

YAPILIŞI

Patlıcanları boylamasına ikiye bölerek ortalarını oyun. İçlerini tuzlayarak kenara alın. İç malzemesini hazırlamak için, bulguru ıslatıp süzün. Soğanı yemeklik doğrayın. Bulguru, kıydığınız dereotu ve maydanozu soğana ilave edip karıştırın. İnce doğradığınız erikleri katın. Karides ve kalamarı incelterek
iç malzemeye ekleyin. Domates suyu, kimyon, karabiber, tuz ve sıvı yağı ilave ederek karıştırın. Patlıcanların ortasını iç malzemeyle doldurun. Tencereye dizerek suyunu ekleyin. Orta dereceli ısıda 35 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın
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