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Elma soslu tavuk köftesi tarifi

Köfteseverlere yeni bir lezzet daha... Elma sosunun köfteye kattığı lezzete bayılacaksınız! Yapımıyla oldukça basit olan bu tarif vazgeçilmezlerinizin arasına girecek!Elma soslu tavuk nasıl yapılır? Elma soslu tavuk tarifi...
Elma soslu tavuk köftesi tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Köfte için:



500 gram tavuk kıyması



2 dilim bayat ekmek içi



10-12 dal maydanoz



1 adet yumurta sarısı



1 diş dövülmüş sarmısak



Tuz, karabiber, pulbiber



Köftelere sürmek için: Zeytinyağı



Elma sos için: 2 adet ekşi elma



1 adet domates



1 diş kıyılmış sarmısak



1 çorba kaşığı salça


YAPILIŞI

Öncelikle köfte için kıyma, ufalanmış ekmek içi, kıyılmış maydanoz, yumurta sarısı, sarmısak, tuz, karabiber ve pulbiberi derin bir kapta yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve köfteler hazırlayın. Her iki tarafını da zeytinyağı ile yağlayıp, ızgarada pişirin. Sos için kabukları soyulmuş elma ile domatesi rendeleyin ve bir tavaya alın. Sarmısak ve salçayı ilave edip, kısık ateşte 1-2 dakika soteleyin. Tavuk köfte ile birlikte sıcak olarak servis yapın.

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