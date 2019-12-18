Elma soslu tavuk köftesi tarifi

Öncelikle köfte için kıyma, ufalanmış ekmek içi, kıyılmış maydanoz, yumurta sarısı, sarmısak, tuz, karabiber ve pulbiberi derin bir kapta yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve köfteler hazırlayın. Her iki tarafını da zeytinyağı ile yağlayıp, ızgarada pişirin. Sos için kabukları soyulmuş elma ile domatesi rendeleyin ve bir tavaya alın. Sarmısak ve salçayı ilave edip, kısık ateşte 1-2 dakika soteleyin. Tavuk köfte ile birlikte sıcak olarak servis yapın.