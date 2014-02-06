Elmalı Pilaki

T encereye 1 fincan zeytinyağı alın. İçine küp doğranmış soğanları, halka kesilmiş havuç ve ikiye bölünmüş sarımsakları ilave edip, 5-6 dakika soteleyin. Ardından küp doğranmış yer elmaları, 1 çorba kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı toz şeker, tuz ve 1 çay bardağı suyu ekleyip, kimyon serpin. Yer elmalarını pişirin. Yumuşamaya başlayınca ekşi elmaların her birinin kabuğunu soyup, sekize bölün. Tencereye ilave edin. Üzerlerine haşlanmış pirinç serpin. Yaklaşık 10 dakika, ekşi elmalar ezilmeden pişirin. Yemeği, tencerenin kapağını açmadan soğutun. Dilerseniz ince kıyılmış maydanoz ve dereotu ile servis yapın.