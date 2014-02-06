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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Elmalı Pilaki

Elmalı Pilaki

Elmalı Pilaki
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 fincan zeytinyağı

2 adet soğan

2 adet havuç

4 diş sarımsak

Yarım kg yer elması

1 çorba kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yeteri kadar tuz

1 çay bardağı su

1 tutam kimyon

2 adet ekşi elma

4 kahve fincanı haşlanmış pirinç

Üzerine:

İnce kıyılmış dereotu veya maydanoz

YAPILIŞI

Tencereye 1 fincan zeytinyağı alın. İçine küp doğranmış soğanları, halka kesilmiş havuç ve ikiye bölünmüş sarımsakları ilave edip, 5-6 dakika soteleyin. Ardından küp doğranmış yer elmaları, 1 çorba kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı toz şeker, tuz ve 1 çay bardağı suyu ekleyip, kimyon serpin. Yer elmalarını pişirin. Yumuşamaya başlayınca ekşi elmaların her birinin kabuğunu soyup, sekize bölün. Tencereye ilave edin. Üzerlerine haşlanmış pirinç serpin. Yaklaşık 10 dakika, ekşi elmalar ezilmeden pişirin. Yemeği, tencerenin kapağını açmadan soğutun. Dilerseniz ince kıyılmış maydanoz ve dereotu ile servis yapın.

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