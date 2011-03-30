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Enginar Sarması

Enginar Sarması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet enginar

250 gram taze asma yaprağı

1 adet limon

4 adet soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Yarım su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 adet kesme şeker

Yarım çay bardağı sıcak su

1 çay kaşığı dolma baharı

5-6 dal taze nane ve rezene

Yarım demet dereotu

1 adet havuç

5 adet karanfil, tuz

Üzerine:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Bir buçuk su bardağı su

YAPILIŞI

Ayıklanmış enginarları limonla ovduktan sonra limonlu suyun içinde bekletin. 2 adet ince kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun ve dolmalık fıstığı ilave edip kavurmaya devam edin. Pirinci de ekleyip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra kuş üzümü, kesme şeker, tuz ve sıcak suyu katın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Daha sonra dolma baharı, ince kıyılmış taze nane, rezene ve dereotunu ilave edin. Karıştırıp tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Geniş bir tabağın üzerine sıcak suda haşlanmış 4 adet taze asma yaprağını üst üste gelecek şekilde yayın. Üzerine enginarı oturtun. Enginarın üzerine hazırladığınız iç harçtan 2 çorba kaşığı koyun. Taze asma yaprağı ile enginarın her tarafını örtecek şekilde sarın. Diğer enginarları da aynı şekilde hazırlayın. Tencerenin dibine, kalan 2 adet piyazlık doğranmış soğanı, halka kesilmiş havuç ve karanfili yerleştirin. Enginarları da dizdikten sonra zeytinyağı, limon suyu ve su ekleyip, kısık ateşte 40- 45 dakika pişirin. Piştikten sonra servis tabağına alın. İster ılık, ister soğuk olarak servis yapın.

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