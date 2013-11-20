DETAYLI ARA
Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Ermeni Pilakisi

Ermeni Pilakisi

Ermeni Pilakisi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg barbunya

2 baş sarımsak

1 adet soğan

1 adet patates

2 adet havuç

3-4 adet domates

1 su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım limonun suyu

2 su bardağı su

Tuz



Üzerine:

Maydanoz

YAPILIŞI

Barbunyayı ayıklayıp bol suda haşlayın ve süzün. Sarımsakları ve soğanı ayıklayıp ufak ufak doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp sarımsak ve soğanı soteleyin. Havuç, patates ve domatesleri küp küp doğrayın. Domatesler, havuç ve patatesleri ekleyip kavurmaya devam edin. Haşladığınız barbunyaları ekleyin. Limon suyu, tuz ve toz şekeri ekleyip karıştırın. Üzerine suyu gezdirip orta hararetli ateşte 20 dakika pişirin. Üzerine maydanoz serpin ve servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinyağlı Salatalık
Zeytinyağlı Salatalık
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Kızarmış Biber Dolması
Kızarmış Biber Dolması
Yoğurt Soslu Fasulye
Yoğurt Soslu Fasulye
Patates salatalı enginar
Patates salatalı enginar
Hurma Dolması
Hurma Dolması
Zeytinyağlı Türlü
Zeytinyağlı Türlü
Pastırmalı Kavurma
Pastırmalı Kavurma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN