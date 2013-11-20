Ermeni Pilakisi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg barbunya
2 baş sarımsak
1 adet soğan
1 adet patates
2 adet havuç
3-4 adet domates
1 su bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
Yarım limonun suyu
2 su bardağı su
Tuz
Üzerine:
Maydanoz
YAPILIŞI
Barbunyayı ayıklayıp bol suda haşlayın ve süzün. Sarımsakları ve soğanı ayıklayıp ufak ufak doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp sarımsak ve soğanı soteleyin. Havuç, patates ve domatesleri küp küp doğrayın. Domatesler, havuç ve patatesleri ekleyip kavurmaya devam edin. Haşladığınız barbunyaları ekleyin. Limon suyu, tuz ve toz şekeri ekleyip karıştırın. Üzerine suyu gezdirip orta hararetli ateşte 20 dakika pişirin. Üzerine maydanoz serpin ve servis yapın.