Ermeni Pilakisi

Barbunyayı ayıklayıp bol suda haşlayın ve süzün. Sarımsakları ve soğanı ayıklayıp ufak ufak doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp sarımsak ve soğanı soteleyin. Havuç, patates ve domatesleri küp küp doğrayın. Domatesler, havuç ve patatesleri ekleyip kavurmaya devam edin. Haşladığınız barbunyaları ekleyin. Limon suyu, tuz ve toz şekeri ekleyip karıştırın. Üzerine suyu gezdirip orta hararetli ateşte 20 dakika pişirin. Üzerine maydanoz serpin ve servis yapın.