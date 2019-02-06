Etli İncir Dolması

Sofra Tarifi

1 adet soğan 1/2 Türk kahvesi fincanı zeytinyağı 200 gram kıyma 2 çorba kaşığı dolmalık fıstık 1 Türk kahvesi fincanı pirinç 2'şer dal cibes, turpotu, gelincik otu 3 dal fesleğen 1'er tutam tuz ve karabiber 30 adet kuru incir 1'er adet domates ve elma 1 çorba kaşığı tereyağı 1 neskafe fincanı su veya sebze suyu

YAPILIŞI

Kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Kıyma ekleyip suyunu çekene dek kavurun. Dolmalık fıstık ilave edip rengi dönene dek karıştırın. Pirinç katıp rengi hafif şeffaflaşana dek karıştırın ve ocaktan almaya yakın kıyılmış cibes, turpotu, gelincik otu ve fesleğen katın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. İncirleri 10-15 dakika kaynar suda dinlendirin. Suyunu iyice süzdürüp, içlerine kıymalı karışımı pay edin. Tencere veya tavanın tabanına dilimlenmiş domates ve elmayı yerleştirin. Üzerine incirleri dizip, tereyağı parçaları serpiştirin. Sebze suyu ekleyip 15 dakika pişirin.