Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram nohut
1 adet kıyılmış soğan
5 diş kıyılmış sarımsak
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
3 çorba kaşığı kıyılmış ceviz
1'er çorba kaşığı susam, çörek otu, yenibahar, kimyon, hazır sebzeli çeşni, toz tarçın, toz zencefil ve kabartma tozu
Yarım demet kıyılmış dereotu
1 demet kıyılmış taze kişniş
Yeteri kadar tuz
Kızartmak için: Sıvı yağ
YAPILIŞI
Nohudu bir gece önceden ıslatın. Suyunu süzüp, kabuklarını temizleyin. Blendere alıp, üzerine kalan tüm malzemeyi ekleyin. Blenderden geçirip, parçalar koparın. Elinizle şekil verip, kızgın sıvı yağda kızartın. Sıcak olarak servis yapın