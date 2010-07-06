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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Falafel

Falafel

Falafel
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Lübnan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram nohut

1 adet kıyılmış soğan

5 diş kıyılmış sarımsak

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

3 çorba kaşığı kıyılmış ceviz

1'er çorba kaşığı susam, çörek otu, yenibahar, kimyon, hazır sebzeli çeşni, toz tarçın, toz zencefil ve kabartma tozu

Yarım demet kıyılmış dereotu

1 demet kıyılmış taze kişniş

Yeteri kadar tuz



Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Nohudu bir gece önceden ıslatın. Suyunu süzüp, kabuklarını temizleyin. Blendere alıp, üzerine kalan tüm malzemeyi ekleyin. Blenderden geçirip, parçalar koparın. Elinizle şekil verip, kızgın sıvı yağda kızartın. Sıcak olarak servis yapın
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