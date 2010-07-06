Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram nohut



1 adet kıyılmış soğan



5 diş kıyılmış sarımsak



1 çorba kaşığı dolmalık fıstık



3 çorba kaşığı kıyılmış ceviz



1'er çorba kaşığı susam, çörek otu, yenibahar, kimyon, hazır sebzeli çeşni, toz tarçın, toz zencefil ve kabartma tozu



Yarım demet kıyılmış dereotu



1 demet kıyılmış taze kişniş



Yeteri kadar tuz







Kızartmak için: Sıvı yağ