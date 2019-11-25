Fırında sütlü biber dolması

Pirinci yıkayıp iyice süzün. Kıyma, salça, küçük küp doğranmış domates, soğan, ezilmiş sarmısak, kıyılmış maydanoz, nane, zeytinyağı, karabiber ve tuz ilave edip karıştırın. Sütü tencereye alıp, üzeri kabuk bağlayana dek kaynatın. Biberlerin çekirdek yataklarını çıkarıp, içlerini harçla doldurun. Fırına dayanıklı cam bir kaba yerleştirip, üzerine kaynamış sütü ve kaymağını dökün (süt, biberlerin üzerine çıkmayacak seviyede olmalı). Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, süt azaldığında ilave ederek 45-60 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.