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Fırında sütlü biber dolması

Biber dolmasının sütlü haline bayılacaksınız! İşte tadı damağınızda kalacak fırında sütlü biber dolması tarifi...
Fırında sütlü biber dolması
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 1 su bardağı pirinç



● 100 gram kıyma



● 2 çorba kaşığı biber salçası



● 2 adet domates



● 2 adet soğan



● 5-6 diş sarmısak



● Yarım demet maydanoz



● 1/4 demet taze nane



● Yarım çay bardağı zeytinyağı



● Yedi buçuk su bardağı süt



● 3 adet sivri dolmalık biber



● 3 adet kırmızı biber



● Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp iyice süzün. Kıyma, salça, küçük küp doğranmış domates, soğan, ezilmiş sarmısak, kıyılmış maydanoz, nane, zeytinyağı, karabiber ve tuz ilave edip karıştırın. Sütü tencereye alıp, üzeri kabuk bağlayana dek kaynatın. Biberlerin çekirdek yataklarını çıkarıp, içlerini harçla doldurun. Fırına dayanıklı cam bir kaba yerleştirip, üzerine kaynamış sütü ve kaymağını dökün (süt, biberlerin üzerine çıkmayacak seviyede olmalı). Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, süt azaldığında ilave ederek 45-60 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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