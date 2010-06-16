Hellim Peynirli Zeytinyağlı Enginar Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginarların yapraklarına dokunmadan içlerini bir kaşık yardımı ile temizleyin. Dikenli kısmını atın ve kalın saplı kısmını kesin. Kararmasını önlemek için limonlu suda bekletin. Diğer taraftan dolma harcını hazırlamak için, zeytinyağını bir tavaya alıp, piyazlık doğranmış soğanı kavurun. Üzerine pirinç ve baharatları ekleyin. 1-2 dakika kavurup yarım su bardağı su ilave edin. Tuzunu ayarlayıp kıyılmış maydanozu ilave edin. Suyunu çekene kadar pişirin ve ocaktan alın. Önceden hazırladığınız kabuklu enginarların içine dolma harcını paylaştırın. Ardından yayvan bir tencereye, ağızları yukarı gelecek şekilde yerleştirin. Enginarların yarısına gelecek kadar sıcak su ilave edin. Yağlı kağıtla enginarların üstünü kapatıp, yaklaşık 45 dakika kısık ateşte pişirin. Soğutup servis tabağına alın. Hellim peynirini iri küpler halinde doğrayın. Izgarada ya da yapışmaz yüzeyli bir tavada önlü-arkalı kızartın. Enginar dolmalarının üzerine koyup servis yapın.