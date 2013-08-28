Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram nohut
2 çay kaşığı pincur (Közlenmiş Kırmızı Biber Salatası)
Yarım su bardağı tahin
2 diş sarımsak
1 adet limon
2 çay kaşığı kimyon
2 çay kaşığı tuz
1 kahve fincanı sıvı yağ
Süslemek için:
İnce kıyılmış maydanoz
Pul biber
YAPILIŞI
Geceden ıslatılmış nohutları iyice haşlayın. Mutfak robotunda püre haline getirin. Pincur, sıvı yağ, tahin, dövülmüş sarımsak, tuz, kimyon ve limon suyu ekleyin. Servis tabağına alıp, ince kıyılmış maydanoz ve pul biberle süsleyerek servis yapın.