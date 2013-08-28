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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Humus

Humus

Humus
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram nohut

2 çay kaşığı pincur (Közlenmiş Kırmızı Biber Salatası)

Yarım su bardağı tahin

2 diş sarımsak

1 adet limon

2 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı tuz

1 kahve fincanı sıvı yağ

Süslemek için:

İnce kıyılmış maydanoz

Pul biber

YAPILIŞI

Geceden ıslatılmış nohutları iyice haşlayın. Mutfak robotunda püre haline getirin. Pincur, sıvı yağ, tahin, dövülmüş sarımsak, tuz, kimyon ve limon suyu ekleyin. Servis tabağına alıp, ince kıyılmış maydanoz ve pul biberle süsleyerek servis yapın.
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