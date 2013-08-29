İç Baklalı Enginar

Soğanı piyazlık doğrayın. Dereotunu ince kıyın ve baklayla birlikte harmanlayın. Enginarları temizleyip

yayvan bir tencereye bütün olarak yerleştirin. İçlerine baklalı karışımı paylaştırın. Limon suyunu ve sıvı yağı

üzerlerine gezdirin. Suyunu, şeker ve tuzunu da ekleyip ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca ilk 10 dakika

harlı ve 40 dakika da kısık ateşte olmak üzere 50 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dereotu ile süsleyerek servis yapın.