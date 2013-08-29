İç Baklalı Enginar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet enginar
2 su bardağı taze iç bakla
2 adet orta boy soğan
Yarım demet dereotu
1 adet limonun suyu
1 çay bardağı zeytinyağı
4-5 su bardağı su
5 adet kesme şeker
Tuz
Süslemek için: Dereotu
YAPILIŞI
Soğanı piyazlık doğrayın. Dereotunu ince kıyın ve baklayla birlikte harmanlayın. Enginarları temizleyip
yayvan bir tencereye bütün olarak yerleştirin. İçlerine baklalı karışımı paylaştırın. Limon suyunu ve sıvı yağı
üzerlerine gezdirin. Suyunu, şeker ve tuzunu da ekleyip ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca ilk 10 dakika
harlı ve 40 dakika da kısık ateşte olmak üzere 50 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dereotu ile süsleyerek servis yapın.