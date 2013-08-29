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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / İç Baklalı Enginar

İç Baklalı Enginar

İç Baklalı Enginar
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet enginar

2 su bardağı taze iç bakla

2 adet orta boy soğan

Yarım demet dereotu

1 adet limonun suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

4-5 su bardağı su

5 adet kesme şeker

Tuz

Süslemek için: Dereotu

YAPILIŞI

Soğanı piyazlık doğrayın. Dereotunu ince kıyın ve baklayla birlikte harmanlayın. Enginarları temizleyip
yayvan bir tencereye bütün olarak yerleştirin. İçlerine baklalı karışımı paylaştırın. Limon suyunu ve sıvı yağı
üzerlerine gezdirin. Suyunu, şeker ve tuzunu da ekleyip ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca ilk 10 dakika
harlı ve 40 dakika da kısık ateşte olmak üzere 50 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dereotu ile süsleyerek servis yapın.
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