İç Baklalı Zeytinyağlı Enginar

edin. Kapağını kapatıp 20-25 dakika normal ateşte pişirin ve soğumaya bırakın. Başka bir tencerede ise iç

baklaları pişirmek için zeytinyağını kızdırın. Üzerine ince doğranmış soğanı ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Dış kabuğunu aldığınız iç bakla ve küp doğradığınız renkli biberi ilave edip, 3-4 dakika daha kavurun. Tuz ve limon suyu ve suyu ekleyip 10 dakika pişirin. İnce kıyılmış dereotu ilave edilip karıştırın ve soğumaya bırakın. Enginarları servis tabağına alın. Üzerlerine iç baklayı ilave edip servis yapın.

Enginarları pişirmek için, zeytinyağını kızdırıp arpacık soğanlarla birlikte 2-3 dakika kavurun. Havuç ve patatesten yuvarlak bir sebze oyacağı ile minik toplar hazırlayın. Havuçları tencereye ekleyin. Bir-iki çevirdikten sonra unu ilave edip, 1-2 dakika daha pişirin. Tencereye su ve limon suyu katın. Kaynayınca köpüğünü alın. Tuzunu da ekleyin. Enginarları bütün olarak tencereye koyun ve patatesleri ilave