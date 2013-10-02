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İç Baklalı Zeytinyağlı Enginar

İç Baklalı Zeytinyağlı Enginar
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Enginar için

4 adet taze enginar

Yarım su bardağı zeytinyağı

10 adet arpacık soğan

1'er adet havuç ve patates

2 çorba kaşığı un

2 su bardağı su

Yarım limonun suyu

tuz



Bakla için:

500 gram iç bakla

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 adet ince doğranmış soğan

Yarımşar kırmızı ve sarı biber

2 su bardağı sıcak su

Yarım limonun suyu

1 çorba kaşığı tuz

Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

Enginarları pişirmek için, zeytinyağını kızdırıp arpacık soğanlarla birlikte 2-3 dakika kavurun. Havuç ve patatesten yuvarlak bir sebze oyacağı ile minik toplar hazırlayın. Havuçları tencereye ekleyin. Bir-iki çevirdikten sonra unu ilave edip, 1-2 dakika daha pişirin. Tencereye su ve limon suyu katın. Kaynayınca köpüğünü alın. Tuzunu da ekleyin. Enginarları bütün olarak tencereye koyun ve patatesleri ilave
edin. Kapağını kapatıp 20-25 dakika normal ateşte pişirin ve soğumaya bırakın. Başka bir tencerede ise iç
baklaları pişirmek için zeytinyağını kızdırın. Üzerine ince doğranmış soğanı ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Dış kabuğunu aldığınız iç bakla ve küp doğradığınız renkli biberi ilave edip, 3-4 dakika daha kavurun. Tuz ve limon suyu ve suyu ekleyip 10 dakika pişirin. İnce kıyılmış dereotu ilave edilip karıştırın ve soğumaya bırakın. Enginarları servis tabağına alın. Üzerlerine iç baklayı ilave edip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Enginar ve baklayı aynı tencerede pişirirseniz, enginar kararır.
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