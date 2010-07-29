İki Renkli Sarma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram çarliston biber
300 gram kırmızı biber
2 adet tavuk göğsü
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Sos için:
Yarım çay bardağı zeytinyağı
4 adet domates
3-4 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı toz şeker
Tuz, pul biber
YAPILIŞI
Biberlerin çekirdeklerini çıkardıktan sonra ortadan ikiye kesin ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında közleyin ve kabuklarını soyun. Haşlanmış tavuk göğüsleriniiri küpler halinde kesin. Biberleri tuzladıktan sonra kalın kenarlarına tavuk etinden koyup rulo yapın. Bir çarliston, bir kırmızı biberi bir cam kaba dizin. Üzerlerine zeytinyağı gezdirip önceden ısıtılmış 180 derece f›r›nda üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Diğer tarafta zeytinyağında küp doğranmış domates, ince kıyılmış sarımsak, toz şeker, tuz ve pul biberi kavurun. Kaynamaya başlayınca sarmaların üzerine boşaltın. Sıcak olarak servis yap›n