İki Renkli Sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Biberlerin çekirdeklerini çıkardıktan sonra ortadan ikiye kesin ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında közleyin ve kabuklarını soyun. Haşlanmış tavuk göğüsleriniiri küpler halinde kesin. Biberleri tuzladıktan sonra kalın kenarlarına tavuk etinden koyup rulo yapın. Bir çarliston, bir kırmızı biberi bir cam kaba dizin. Üzerlerine zeytinyağı gezdirip önceden ısıtılmış 180 derece f›r›nda üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Diğer tarafta zeytinyağında küp doğranmış domates, ince kıyılmış sarımsak, toz şeker, tuz ve pul biberi kavurun. Kaynamaya başlayınca sarmaların üzerine boşaltın. Sıcak olarak servis yap›n