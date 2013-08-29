İmambayıldı

Patlıcanların saplarını kesin. Orta kısımlarını soyup baş ve uçtaki kabuklarını bırakın. Tam ortadan bıçakla kesin. Üzerine tuz serpip 10 dakika dinlendirin. Daha sonra yıkayıp kurulayın ve bol yağda kızartın. Süzdürüp bir fırın tepsisine alın. İç harcı hazırlamak için soğan, biber ve domatesleri piyazlık doğrayın. Sıvı yağı bir tavaya alıp doğradığınız sarımsakları ilave edin. Bir iki çevirip soğanları üstüne ekleyin. Soğanlar hafif pembeleşince biberleri de katın. Biberlerin rengi döndüğünde domates, sirke, 1'er çay kaşığı toz şeker ve tuzu ekleyin. Üzerine 1 su bardağı su ilave ederek 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp ince kıyılmış maydanozla karıştırın. Tepsiye aldığınız patlıcanların ortalarını bir kaşık yardımı ile açıp biraz şeker serpin ve hazırladığınız harcı paylaştırın. Üzerlerine bir adet kiraz domates ve bir parça dolma biber koyup önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.