Kabak Çiçeği Kızartması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
12 adet kabak çiçeği
1 şişe soda
2 adet yumurta
2 su bardağı su
2-3 dal kıyılmış dereotu
Tuz, karabiber
3-4 çorba kaşığı un
İç harcı için:
300 gram ezilmiş koyun peyniri
100 gram lor peyniri
2 dal kıyılmış taze nane
1 adet yumurta
Kızartmak için:
Zeytinyağı
YAPILIŞI
Harç malzemesini karıştırıp, suya batırıp çıkardığınız kabak çiçeklerinin içlerine doldurun. Ayrı bir yerde soda, yumurta, su, dereotu, tuz, karabiber ve unu, yoğurt kıvamı alana dek karıştırın. Kabak çiçeklerini bu karışıma batırıp çıkarın. Zeytinyağında kızartıp, kağıt havlu üzerine çıkarın. Fazla yağını bıraktığında soğuk olarak servis yapın.