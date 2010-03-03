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Kabak Çiçeği Kızartması

Kabak Çiçeği Kızartması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet kabak çiçeği

1 şişe soda

2 adet yumurta

2 su bardağı su

2-3 dal kıyılmış dereotu

Tuz, karabiber

3-4 çorba kaşığı un

İç harcı için:

300 gram ezilmiş koyun peyniri

100 gram lor peyniri

2 dal kıyılmış taze nane

1 adet yumurta

Kızartmak için:

Zeytinyağı

YAPILIŞI

Harç malzemesini karıştırıp, suya batırıp çıkardığınız kabak çiçeklerinin içlerine doldurun. Ayrı bir yerde soda, yumurta, su, dereotu, tuz, karabiber ve unu, yoğurt kıvamı alana dek karıştırın. Kabak çiçeklerini bu karışıma batırıp çıkarın. Zeytinyağında kızartıp, kağıt havlu üzerine çıkarın. Fazla yağını bıraktığında soğuk olarak servis yapın.
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