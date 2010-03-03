Kabak Çiçeği Kızartması

Sofra Tarifi

12 adet kabak çiçeği 1 şişe soda 2 adet yumurta 2 su bardağı su 2-3 dal kıyılmış dereotu Tuz, karabiber 3-4 çorba kaşığı un İç harcı için: 300 gram ezilmiş koyun peyniri 100 gram lor peyniri 2 dal kıyılmış taze nane 1 adet yumurta Kızartmak için: Zeytinyağı

YAPILIŞI

Harç malzemesini karıştırıp, suya batırıp çıkardığınız kabak çiçeklerinin içlerine doldurun. Ayrı bir yerde soda, yumurta, su, dereotu, tuz, karabiber ve unu, yoğurt kıvamı alana dek karıştırın. Kabak çiçeklerini bu karışıma batırıp çıkarın. Zeytinyağında kızartıp, kağıt havlu üzerine çıkarın. Fazla yağını bıraktığında soğuk olarak servis yapın.