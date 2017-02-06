Kayseri Usulü Zeytinyağlı Yaprak Sarması

1.Pirinci sıcak tuzlu suda 15 dakika ıslatın ve süzün. Kıyılmış soğanı zeytinyağı ve sıvı yağ ile birlikte bir tencereye alıp, kavurun. Pirinci ekleyin ve 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin. Dolmalık fıstığı ilave edip 2-3 dakika daha kavurduktan sonra şeker, kuşüzümü ve baharatları katın. Pirincin seviyesine gelecek kadar sıcak su ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alın ve kıyılmış maydanoz katıp, karıştırın.Yarım saat dinlendirin.

2 Salamura asma yaprağının fazla tuzunu almak için birkaç kez suyunu değiştirerek yarım saat ılık suda bekletin. Daha sonra süzün. Bir adet asma yaprağını ters olarak düz bir zemine serin.

3 Yaprağın üzerine iç harçtan koyun ve iki ucu açık kalacak şekilde sarın (uçlarını hafif bastırarak kapatın). Yaprak ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Sarmaları bir tencereye dizin ve üzerine zeytinyağı ile su gezdirin. Dilimlenmiş limon yerleştirin ve önce harlı sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra soğuması için bir kenara alın. Daha sonra servis tabağına dizip, ılık veya soğuk olarak servis yapın.