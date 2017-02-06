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Kayseri Usulü Zeytinyağlı Yaprak Sarması

Kayseri Usulü Zeytinyağlı Yaprak Sarması
  • 5 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

Yeteri kadar su

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet soğan

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 Türk kahvesi fincanı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı yeni bahar

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım demet maydanoz

Yarım kg salamura asma yaprağı

Tuz



Üzerine:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su

1 adet limon

YAPILIŞI

1.Pirinci sıcak tuzlu suda 15 dakika ıslatın ve süzün. Kıyılmış soğanı zeytinyağı ve sıvı yağ ile birlikte bir tencereye alıp, kavurun. Pirinci ekleyin ve 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin. Dolmalık fıstığı ilave edip 2-3 dakika daha kavurduktan sonra şeker, kuşüzümü ve baharatları katın. Pirincin seviyesine gelecek kadar sıcak su ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alın ve kıyılmış maydanoz katıp, karıştırın.Yarım saat dinlendirin.

2 Salamura asma yaprağının fazla tuzunu almak için birkaç kez suyunu değiştirerek yarım saat ılık suda bekletin. Daha sonra süzün. Bir adet asma yaprağını ters olarak düz bir zemine serin.

3 Yaprağın üzerine iç harçtan koyun ve iki ucu açık kalacak şekilde sarın (uçlarını hafif bastırarak kapatın). Yaprak ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Sarmaları bir tencereye dizin ve üzerine zeytinyağı ile su gezdirin. Dilimlenmiş limon yerleştirin ve önce harlı sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra soğuması için bir kenara alın. Daha sonra servis tabağına dizip, ılık veya soğuk olarak servis yapın.

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