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Kefirli Buğday Mezesi

Kefirli Buğday Mezesi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kefir

2 su bardağı aşurelik buğday

1 diş sarımsak

Yarım demet nane veya maydanoz

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Buğdayı geniş bir kaba alın. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip, bir gece dinlendirin.
Ertesi gün suyunu süzüp, yeniden su ekleyin. Hafif yumuşayana dek pişirin. Süzgeçten geçirip soğumaya
bırakın. Kefir, dövülmüş sarımsak, kıyılmış nane veya maydanoz ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayıp
yineden karıştırın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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