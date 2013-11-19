Kefirli Buğday Mezesi

Ertesi gün suyunu süzüp, yeniden su ekleyin. Hafif yumuşayana dek pişirin. Süzgeçten geçirip soğumaya

bırakın. Kefir, dövülmüş sarımsak, kıyılmış nane veya maydanoz ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayıp

yineden karıştırın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

Buğdayı geniş bir kaba alın. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip, bir gece dinlendirin.