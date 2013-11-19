Kefirli Buğday Mezesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı kefir
2 su bardağı aşurelik buğday
1 diş sarımsak
Yarım demet nane veya maydanoz
Yeteri kadar tuz
YAPILIŞI
Buğdayı geniş bir kaba alın. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip, bir gece dinlendirin.
Ertesi gün suyunu süzüp, yeniden su ekleyin. Hafif yumuşayana dek pişirin. Süzgeçten geçirip soğumaya
bırakın. Kefir, dövülmüş sarımsak, kıyılmış nane veya maydanoz ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayıp
yineden karıştırın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.