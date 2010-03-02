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Kereviz Sepetinde Zeytinyağlı Bakla

Kereviz Sepetinde Zeytinyağlı Bakla
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg orta boy kereviz

2 adet limon

Yeteri kadar su

1 kg bakla

3 adet orta boy soğan

3 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı un

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı zeytinyağı

2 adet limon

1 demet dereotu

YAPILIŞI

Kerevizlerin kabuklarını soyun. Bir tencereye su koyun. Üzerine 1 adet limonun suyunu ilave edin ve kerevizleri haşlayıp süzün. Haşlama suyuna un, toz şeker ve 1 adet limonun suyunu ilave edip karıştırın. Daha sonra kullanılmak üzere kenara ayırın. Kerevizlerin içlerini çanak şeklinde oyun. Baklaların yarısını, aralarına piyazlık doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsak yerleştirerek tencereye dizin. Kalan baklaları üzerine yerleştirin. Kenara ayırdığınız suyu tencereye ekleyin. Ağır ateşte, tencerenin kapağı kapalı olarak 45 dakika pişirin. Kerevizleri pişen baklaların üzerine ters çevirip yerleştirin. 20 dakika daha pişirip, üzerine zeytinyağı gezdirin. Soğuyunca servis tabağına ters çevirip, kıyılmış dereotu ile servis yapın.
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