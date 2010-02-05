DETAYLI ARA
Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Kurutulmuş Börülce Kavurması

Kurutulmuş Börülce Kavurması

Kurutulmuş Börülce Kavurması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı kurutulmuş börülce

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

7-8 adet kuru domates

Tuz, karabiber

2 diş sarımsak

2 su bardağı yoğurt

YAPILIŞI

Bir buçuk su bardağı kuru börülceyi yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. 4 çorba kaşığı zeytinyağında yemeklik doğranmış soğanı pembeleştirin. İçine 7-8 adet ince kıyılmış kurutulmuş domatesi, tuz ve karabiber ilave edin. Kurutulmuş domatesler yumuşayana kadar kavurun. Üzerine kuru börülceyi ilave edip kısık ateşte kavurmaya devam edin. Servis tabağına alıp üzerine 2 diş dövülmüş sarımsak ve 2 su bardağı yoğurt karışımından dökün.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinyağlı Salatalık
Zeytinyağlı Salatalık
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Kızarmış Biber Dolması
Kızarmış Biber Dolması
Yoğurt Soslu Fasulye
Yoğurt Soslu Fasulye
Patates salatalı enginar
Patates salatalı enginar
Hurma Dolması
Hurma Dolması
Zeytinyağlı Türlü
Zeytinyağlı Türlü
Pastırmalı Kavurma
Pastırmalı Kavurma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN