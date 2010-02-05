Kurutulmuş Börülce Kavurması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir buçuk su bardağı kuru börülceyi yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. 4 çorba kaşığı zeytinyağında yemeklik doğranmış soğanı pembeleştirin. İçine 7-8 adet ince kıyılmış kurutulmuş domatesi, tuz ve karabiber ilave edin. Kurutulmuş domatesler yumuşayana kadar kavurun. Üzerine kuru börülceyi ilave edip kısık ateşte kavurmaya devam edin. Servis tabağına alıp üzerine 2 diş dövülmüş sarımsak ve 2 su bardağı yoğurt karışımından dökün.