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Mantarlı Zeytinyağlı Patlıcan

Mantarlı Zeytinyağlı Patlıcan
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet küçük kemer patlıcan

100 gram mantar

1 adet kırmızıbiber

2 adet çarliston biber

1 adet soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

5-6 dal maydanoz

3 diş sarımsak

3 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Yarım su bardağı sıcak su

Tuz

Kızartmak için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

1. Patlıcanları alacalı soyun. Sıvı yağı Tava'ya alıp, patlıcanları hafifçe kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.
2. Tavadaki yağı boşaltıp, dolmalık fıstıkları kısık ateşte renkleri dönene dek kavurun ve kenara alın. Mantarları yıkayıp, dilimleyin. Kırmızıbiber ve çarliston biberi ince uzun şeritler halinde, soğanı piyazlık doğrayın. 1 çay bardağı zeytinyağını Tava'ya dökün ve üzerine mantar, soğan, kırmızıbiber, sivri biber ve kabak ekleyip, sebzeler yarı yarıya yumuşayana dek soteleyin. Ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi de ilave edip ocaktan alın. Üzerine kıyılmış maydanoz ve dolmalık fıstık ekleyip karıştırın.
3 Kızarttığınız patlıcanların ortalarını karnıyarık yapar gibi açın ve Oval Tencere'ye yerleştirin. Mantarlı karışımı içlerine paylaştırın. Tencereye yarım su bardağı sıcak su ekleyin. Kapağını kapatıp, ocağa oturtun. Orta ateşte 15 dakika pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.

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