Mantarlı Zeytinyağlı Patlıcan

1. Patlıcanları alacalı soyun. Sıvı yağı Tava'ya alıp, patlıcanları hafifçe kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.

2. Tavadaki yağı boşaltıp, dolmalık fıstıkları kısık ateşte renkleri dönene dek kavurun ve kenara alın. Mantarları yıkayıp, dilimleyin. Kırmızıbiber ve çarliston biberi ince uzun şeritler halinde, soğanı piyazlık doğrayın. 1 çay bardağı zeytinyağını Tava'ya dökün ve üzerine mantar, soğan, kırmızıbiber, sivri biber ve kabak ekleyip, sebzeler yarı yarıya yumuşayana dek soteleyin. Ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi de ilave edip ocaktan alın. Üzerine kıyılmış maydanoz ve dolmalık fıstık ekleyip karıştırın.

3 Kızarttığınız patlıcanların ortalarını karnıyarık yapar gibi açın ve Oval Tencere'ye yerleştirin. Mantarlı karışımı içlerine paylaştırın. Tencereye yarım su bardağı sıcak su ekleyin. Kapağını kapatıp, ocağa oturtun. Orta ateşte 15 dakika pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.