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Maş Fasulyesi Piyazı

Maş Fasulyesi Piyazı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı maş fasulyesi

2'şer adet kırmızı, sarı ve yeşil biber

1 demet maydanoz

Yeteri kadar tuz



Sos için: 1 çay kaşığı pul biber

1 kahve fincanı nar ekşisi



Üzerine: 1 adet nar

YAPILIŞI

MAŞ fasulyesinin üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyin. Hafif diri kalacak şekilde haşlayıp, fazla suyunu süzün. Derin bir kaseye alıp, kıyılmış kırmızı, yeşil, sarı biber, maydanoz, ve tuz ekleyip, harmanlayın. Sos için pul biber ve nar ekşisini karıştırın. Salatayı servis tabağına alıp, sos gezdirin. Üzerine tanelenmiş nar serpiştirip servis yapın.
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