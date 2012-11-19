Maş Fasulyesi Piyazı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı maş fasulyesi
2'şer adet kırmızı, sarı ve yeşil biber
1 demet maydanoz
Yeteri kadar tuz
Sos için: 1 çay kaşığı pul biber
1 kahve fincanı nar ekşisi
Üzerine: 1 adet nar
YAPILIŞI
MAŞ fasulyesinin üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyin. Hafif diri kalacak şekilde haşlayıp, fazla suyunu süzün. Derin bir kaseye alıp, kıyılmış kırmızı, yeşil, sarı biber, maydanoz, ve tuz ekleyip, harmanlayın. Sos için pul biber ve nar ekşisini karıştırın. Salatayı servis tabağına alıp, sos gezdirin. Üzerine tanelenmiş nar serpiştirip servis yapın.