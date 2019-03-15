Mercimekli Lahana Sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Lahanayı yıkayıp kök kısmını kesin. Daha sonra geniş bir tencereye koyup haşlayın. Soğuduktan sonra yapraklarına ayırın. Büyük yaprakları ikiye ya da

dörde bölün. Sarmanın içini hazırlamak için yeşil mercimeği haşlayıp süzdükten sonra çukur bir kaba alın. Sıvıyağı kızdırıp, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine salçayı ilave edin. Bir-iki çevirip ocaktan alın ve mercimeğe katın. Bulgur, maydanoz, nane, tuz ve karabiberi de karışıma ekleyin. Haşladığınız lahana yapraklarına yeterli miktarda mercimekli harç koyup sarın. Lahana ve harç bitene kadar işleme devam edin. Yayvan bir tencerenin dibine iki adet lahana yaprağı yayın. Hazırladığınız sarmaları tencereye yerleştirin. Üzerine bir ağırlık kapatın. Tencereye sarmaların yarısına gelecek kadar sıcak su ilave edin. Ocağa oturtup orta ateşte suyunu kontrol ederek 40 dakika pişirin. Dilerseniz yoğurtla servis yapın.