Mısırlı Karalahana

Karalahanayı iyice yıkayıp suyunun süzülmesi için bekletin. İnce şeritler halinde kesip az suda yarı yarıya haşlayın. Soğanı yemeklik doğrayın. Zeytinyağında soğanı soteleyin. Salça, tuz ve acı pul biberi ekleyip karıştırın. Karalahanayı ilave edip kavurun. Pişmesine yakın mısırları ekleyin. Birkaç dakika daha pişirin. Ilık olarak servis yapın.