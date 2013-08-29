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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Mısırlı Karalahana

Mısırlı Karalahana

Mısırlı Karalahana
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet karalahana

1 adet soğan

1 kutu mısır konservesi

1 çorba kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı acı pul biber

Tuz

YAPILIŞI

Karalahanayı iyice yıkayıp suyunun süzülmesi için bekletin. İnce şeritler halinde kesip az suda yarı yarıya haşlayın. Soğanı yemeklik doğrayın. Zeytinyağında soğanı soteleyin. Salça, tuz ve acı pul biberi ekleyip karıştırın. Karalahanayı ilave edip kavurun. Pişmesine yakın mısırları ekleyin. Birkaç dakika daha pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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