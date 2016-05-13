Muhammaralı Barbunya

Sofra Tarifi

1 kg barbunya 2 adet soğan 1 çay bardağı zeytinyağı 1 diş sarımsak 2 adet domates 2 adet kesme şeker 1 su bardağı su 1 çay kaşığı tuz Muhammara için: 2'şer çorba kaşığı biber ve domates salçası 1 adet rendelenmiş domates 3 çorba kaşığı ekmek kırıntısı veya galeta unu 1 çay bardağı dövülmüş ceviz 1 diş sarımsak 1 çorba kaşığı zeytinyağı 2 çorba kaşığı süzme yoğurt Yarım çay kaşığı karabiber ve kimyon 1'er çay kaşığı tuz ve pul biber Süslemek için: Ceviz ve frenk soğanı

YAPILIŞI

Kıyılmış soğanı zeytinyağında pembeleşene dek soteleyin. Kıyılmış sarımsak ve doğranmış domates ekleyip, 2-3 dakika karıştırarak soteleyin. Barbunya, kesme şeker ve tuz ilave edip karıştırın. Su ekleyip, tencerenin kapağını kapatın ve barbunya yumuşayana dek pişirin. 2 Muhammara için tüm malzemeyi blenderden geçirin. Pişen barbunyayı servis tabağına alın. Üzerine muhammarayı yayın. Ceviz ve frenk soğanı ile süsleyip servis yapın.Köfte için, kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu, yoğurt, antep fıstığı, tuz, karabiber ve kimyonu iyice karıştırıp, en az 5 dakika yoğurun. Köfte harcını 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin. Daha sonra 1 adet yufkayı ikiye katlayın. Harcın yarısını, yufkanın geniş tarafına koyup, rulo şeklinde sarın. Streç filmle kaplayıp, diğer yufkayı hazırlayana dek buzdolabında dinlendirin. Diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayın. Birer parmak eninde dilimleyip, kızgın sıvı yağda kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Mısır püresi için suyu süzülmüş mısır ve patatesi blenderden geçirin. Üzerine krema, tereyağı ve tuz ekleyip ocağa oturtun. Isınana dek karıştırın. Ocaktan alıp yeniden blenderden geçirin. Mısır püresini porsiyonluk servis tabaklarına pay edin. Üzerlerine yufkalı köfteleri yerleştirin. Biberiye ile süsleyip servis yapın.