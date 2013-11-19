Otlu Bulgur Sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Asma yapraklarını suda haşlayıp süzün. Soğanları, nane, dereotu, maydanozu incecik kıyın. Zeytinyağını ısıtıp, soğanları kavurun. 1 tatlı kaşığı biber salçasını ekleyip kavurun. Bulgur, tuz ve kesme şekeri ekleyip, 1- dakika daha kavurmaya devam edin. Üzerine 2 su bardağı su ekleyip karıştırın ve bulgur suyunu çekene kadar pişirin. Ardından baharatları ve otları bulgura ekleyin. Bulgurlu malzemeyi ılınmaya bırakın. Daha sonra yaprakların içine bulgurlu harçtan koyup sarın. Sarmaları tencereye dizin. Üzerine bir buçuk su bardağı sıcak su ve limon suyunu ekleyin. Sarmaları tabakla örtüp, yaklaşık yarım saat kadar orta ateşte pişirin. Soğuk servis yapın.