Otlu Bulgur Sarma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram taze asma yaprağı
Yeteri kadar su
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı bulgur
2 adet soğan
4 dal taze soğan
1 tatlı kaşığı biber salçası
Yarım demet dereotu,
Yarım demet maydanoz,
Yarım demet nane
Tuz,
karabiber,
yenibahar
1 adet kesme şeker
1 adet limonun suyu
YAPILIŞI
Asma yapraklarını suda haşlayıp süzün. Soğanları, nane, dereotu, maydanozu incecik kıyın. Zeytinyağını ısıtıp, soğanları kavurun. 1 tatlı kaşığı biber salçasını ekleyip kavurun. Bulgur, tuz ve kesme şekeri ekleyip, 1- dakika daha kavurmaya devam edin. Üzerine 2 su bardağı su ekleyip karıştırın ve bulgur suyunu çekene kadar pişirin. Ardından baharatları ve otları bulgura ekleyin. Bulgurlu malzemeyi ılınmaya bırakın. Daha sonra yaprakların içine bulgurlu harçtan koyup sarın. Sarmaları tencereye dizin. Üzerine bir buçuk su bardağı sıcak su ve limon suyunu ekleyin. Sarmaları tabakla örtüp, yaklaşık yarım saat kadar orta ateşte pişirin. Soğuk servis yapın.