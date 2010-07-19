Pastırmalı Yeşil Zeytin Piyazı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Taze soğan ve maydanozu incecik kıyıp salata kasesine alın. Yeşil zeytin ilave edip, karıştırın. Kırmızı ve sarı biberi küp doğrayıp, üzerine ekleyin. İnce kıyılmış pastırma ve cevizi katıp, karıştırın. Bir kasede biber salçası, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Zeytinyağını ekleyin ve bu sosu salatanın üzerine gezdirin. Pide ya da ekmek dilimini üçgen şeklinde kesin ve sıcak fırında kızartıp, salatayla birlikte servis yapın