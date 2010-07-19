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Pastırmalı Yeşil Zeytin Piyazı

Pastırmalı Yeşil Zeytin Piyazı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5-6 dilim pastırma

1 su bardağı doğranmış yeşil zeytin

1'er demet taze soğan ve maydanoz

1'er adet kırmızı ve sarı biber

1 su bardağı dövülmüş ceviz

1 çorba kaşığı biber salçası

2 çorba kaşığı nar ekşisi

3-4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 dilim pide veya ekmek, tuz

YAPILIŞI

Taze soğan ve maydanozu incecik kıyıp salata kasesine alın. Yeşil zeytin ilave edip, karıştırın. Kırmızı ve sarı biberi küp doğrayıp, üzerine ekleyin. İnce kıyılmış pastırma ve cevizi katıp, karıştırın. Bir kasede biber salçası, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Zeytinyağını ekleyin ve bu sosu salatanın üzerine gezdirin. Pide ya da ekmek dilimini üçgen şeklinde kesin ve sıcak fırında kızartıp, salatayla birlikte servis yapın
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