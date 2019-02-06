Patates Mücver

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patatesleri yıkayıp, soyun ve su dolu bir kaba koyup 5 dakika bekletin. Soğanı soyup rendeleyin ve suyunu iyice sıkın. Derin bir kasede yumurtayı çırpıp, rendelenmiş patates, soğan, un, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Derin bir tavayı iyice kızdırıp, zeytinyağını tavaya alın. Mücverden çorba kaşığı yardımıyla alıp, tavaya dökün ve önlü arkalı kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Sarımsaklı yoğurtla servis yapın.