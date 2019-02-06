Patates Mücver

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet kızartmalık patates
1 adet soğan
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı un
1 tutam karabiber
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1/2 çay kaşığı tuz
Servis için: Sarmısaklı yoğurt
YAPILIŞI
Patatesleri yıkayıp, soyun ve su dolu bir kaba koyup 5 dakika bekletin. Soğanı soyup rendeleyin ve suyunu iyice sıkın. Derin bir kasede yumurtayı çırpıp, rendelenmiş patates, soğan, un, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Derin bir tavayı iyice kızdırıp, zeytinyağını tavaya alın. Mücverden çorba kaşığı yardımıyla alıp, tavaya dökün ve önlü arkalı kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Sarımsaklı yoğurtla servis yapın.
PÜF NOKTASI
Patatesi rendeleyip suya koyduğunuzda ve sıktığınızda çabuk kararmasını da önlemiş olursunuz. Mücveri fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında daha hafif şekilde pişirebilirsiniz.