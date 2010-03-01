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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Patlıcan Tarator

Patlıcan Tarator

Patlıcan Tarator
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram dilimlenmiş kuru patlıcan

3-4 adet doğranmış kuru kırmızı biber

2 adet soğan

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz, pul biber, kimyon

500 gram kıyılmış ceviz

10 diş sarımsak

1 su bardağı su

YAPILIŞI

Patlıcan ve biberleri akşamdan ıslatıp, suyunu süzün. Yeniden su ilave edip, iyice haşlayın. Piyazlık doğranmış soğanı tavaya alıp, sıvı yağda soteleyin. Patlıcan ve biberlerin suyunu süzüp, tavaya ilave edin. Tuz, pul biber ve kimyonu ekleyin. Bir-iki kez karıştırıp ocağın altını kapatın. Ceviz, kıyılmış sarımsak ve suyu ayrı bir tencereye alıp, 15 dakika kaynatın. Daha sonra bu karışımı patlıcanlı biberlere ekleyip karıştırın. Soğuk olarak servis yapın.
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