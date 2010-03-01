Patlıcan Tarator

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcan ve biberleri akşamdan ıslatıp, suyunu süzün. Yeniden su ilave edip, iyice haşlayın. Piyazlık doğranmış soğanı tavaya alıp, sıvı yağda soteleyin. Patlıcan ve biberlerin suyunu süzüp, tavaya ilave edin. Tuz, pul biber ve kimyonu ekleyin. Bir-iki kez karıştırıp ocağın altını kapatın. Ceviz, kıyılmış sarımsak ve suyu ayrı bir tencereye alıp, 15 dakika kaynatın. Daha sonra bu karışımı patlıcanlı biberlere ekleyip karıştırın. Soğuk olarak servis yapın.