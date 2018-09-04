Pratik Taze Fasulye Turşusu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fasulyeyi temizleyip ayıklayın. Jülyen doğrayıp kenara alın. Su, sirke ve tuzu tencereye alıp, kaynatın. Fasulye ilave edip yenilebilir duruma gelene dek haşlayın. Süzgeç yardımıyla sudan alıp, aynı suya jülyen doğranmış biber ve havucu atın. 3-4 dakika haşlayıp sudan alın. Fasulye, biber ve havucu harmanlayıp, kabukları temizlenmiş bütün sarımsak ilave edin. Sapıyla birlikte maydanozu ilave edip, üzerine haşlama suyunu gezdirin. Soğuyunca servis yapın.