Pratik Taze Fasulye Turşusu

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram taze fasulye
5 su bardağı su
1/2 su bardağı elma sirkesi
1.5 çorba kaşığı kaya tuzu
2 adet kırmızı biber
2 adet havuç
4-5 diş sarımsak
4-5 dal maydanoz
YAPILIŞI
Fasulyeyi temizleyip ayıklayın. Jülyen doğrayıp kenara alın. Su, sirke ve tuzu tencereye alıp, kaynatın. Fasulye ilave edip yenilebilir duruma gelene dek haşlayın. Süzgeç yardımıyla sudan alıp, aynı suya jülyen doğranmış biber ve havucu atın. 3-4 dakika haşlayıp sudan alın. Fasulye, biber ve havucu harmanlayıp, kabukları temizlenmiş bütün sarımsak ilave edin. Sapıyla birlikte maydanozu ilave edip, üzerine haşlama suyunu gezdirin. Soğuyunca servis yapın.