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Pratik Taze Fasulye Turşusu

Pratik Taze Fasulye Turşusu
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram taze fasulye

5 su bardağı su

1/2 su bardağı elma sirkesi

1.5 çorba kaşığı kaya tuzu

2 adet kırmızı biber

2 adet havuç

4-5 diş sarımsak

4-5 dal maydanoz


YAPILIŞI

Fasulyeyi temizleyip ayıklayın. Jülyen doğrayıp kenara alın. Su, sirke ve tuzu tencereye alıp, kaynatın. Fasulye ilave edip yenilebilir duruma gelene dek haşlayın. Süzgeç yardımıyla sudan alıp, aynı suya jülyen doğranmış biber ve havucu atın. 3-4 dakika haşlayıp sudan alın. Fasulye, biber ve havucu harmanlayıp, kabukları temizlenmiş bütün sarımsak ilave edin. Sapıyla birlikte maydanozu ilave edip, üzerine haşlama suyunu gezdirin. Soğuyunca servis yapın.
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