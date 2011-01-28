Sofra Tarifi

1 kg patlıcan 6-7 adet çarliston biber 2 adet kabak Sos için: 1 adet soğan 3 diş sarımsak 6 adet domates 1 çay kaşığı kuru nane Yarım çay bardağı zeytinyağı Üzerine: Yoğurt Kızartmak için: 2 su bardağı riviera zeytinyağı

YAPILIŞI

Patlıcan ve kabakların kabuklarını soyun. Biberlerle birlikte küp doğrayın. Kızgın zeytinyağında ayrı ayrı kızartıp servis tabağına alın. Soğanı yemeklik doğrayıp içine sarımsağı kıyın ve zeytinyağında kavurun. Küp doğradığınız domatesleri ekleyip 1-2 dakika daha karıştırın ve ateşten alın. Naneyi ilave edin. Sos biraz soğuduktan sonra kızartmaların üzerine ekleyin ve karıştırın. Yoğurtla birlikte servis yapın.