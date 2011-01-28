Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg patlıcan
6-7 adet çarliston biber
2 adet kabak
Sos için: 1 adet soğan
3 diş sarımsak
6 adet domates
1 çay kaşığı kuru nane
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Üzerine: Yoğurt
Kızartmak için:
2 su bardağı riviera zeytinyağı
YAPILIŞI
Patlıcan ve kabakların kabuklarını soyun. Biberlerle birlikte küp doğrayın. Kızgın zeytinyağında ayrı ayrı kızartıp servis tabağına alın. Soğanı yemeklik doğrayıp içine sarımsağı kıyın ve zeytinyağında kavurun. Küp doğradığınız domatesleri ekleyip 1-2 dakika daha karıştırın ve ateşten alın. Naneyi ilave edin. Sos biraz soğuduktan sonra kızartmaların üzerine ekleyin ve karıştırın. Yoğurtla birlikte servis yapın.