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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Şakşuka

Şakşuka

Şakşuka
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg patlıcan

6-7 adet çarliston biber

2 adet kabak



Sos için: 1 adet soğan

3 diş sarımsak

6 adet domates

1 çay kaşığı kuru nane

Yarım çay bardağı zeytinyağı



Üzerine: Yoğurt



Kızartmak için:

2 su bardağı riviera zeytinyağı

YAPILIŞI

Patlıcan ve kabakların kabuklarını soyun. Biberlerle birlikte küp doğrayın. Kızgın zeytinyağında ayrı ayrı kızartıp servis tabağına alın. Soğanı yemeklik doğrayıp içine sarımsağı kıyın ve zeytinyağında kavurun. Küp doğradığınız domatesleri ekleyip 1-2 dakika daha karıştırın ve ateşten alın. Naneyi ilave edin. Sos biraz soğuduktan sonra kızartmaların üzerine ekleyin ve karıştırın. Yoğurtla birlikte servis yapın.
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