Sarımsaklı Bulgur Köftesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulguru bir kaba alıp üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin ve suyu çekene dek bekletin. Ardından bir tepsiye alıp salça, kimyon, tuz ve karabiber ilave edip, iyice yoğurun. Yumuşayınca unu ekleyin. Arada bir elinizi suyla ıslatıp, yoğurmaya devam edin. Hamur kıvama gelinceye dek (hamurdan küçük bir parça koparıp, avucunuzda yuvarlayın ve tam ortasına işaret parmağınızla hafifçe bastırın, kenarları çatlamıyorsa kıvama gelmiş demektir) yoğurun. Daha sonra hamurdan fındıktan biraz daha büyük parçalar koparın. Avucunuzda yuvarlayın ve işaret parmağınızla üzerlerine bastırıp, küçük köfteler hazırlayın. Diğer taraftan bir tencereye tuz eklenmiş bol su koyun. Kaynayınca köfteleri bu suya atın. Köfteler suyun yüzeyine çıktıktan sonra 10 dakika daha pişirin. Bir süzgeç yardımıyla tencereden alıp servis tabağına yerleştirin. Ayrı bir tencerede yarım bardak sıvı yağı kızdırın. Üzerine salça ve kabukları soyulduktan sonra küp doğranmış domates ekleyin. 3-4 dakika kavurup, dövülmüş sarımsak ilave edin. Kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber katın. Hazırladığınız sosu köftelerin üzerine dökün. Arzunuza göre soğuk ya da sıcak olarak servis yapın.