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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Sarmısaklı Kabak Mezesi

Sarmısaklı Kabak Mezesi

Sarmısaklı Kabak Mezesi
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet minyatür kabak

1 su bardağı su

Bir tutam toz şeker

Tuz, karabiber

Üzerine: Yarım limonun suyu

Yarım kahve fincanı zeytinyağı

3 diş rendelenmiş sarımsak

5-6 dal dereotu

YAPILIŞI

Kabakları kabak soyacağının yan tarafıyla çizgili olarak temizleyin. Uç kısımlarını koparmadan bir bıçakla dörde bölün. Daha sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, üzerine su, toz şeker, tuz ve karabiber ekleyin. Ocağa oturtup diri kalacak şekilde haşlayın. Delikli kepçeyle alıp servis tabağına aktarın. Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve sarımsağı karıştırıp kabağın üzerine gezdirin. Kıyılmış dereotu serperek servis yapın.
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