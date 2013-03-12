Sarmısaklı Kabak Mezesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabakları kabak soyacağının yan tarafıyla çizgili olarak temizleyin. Uç kısımlarını koparmadan bir bıçakla dörde bölün. Daha sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, üzerine su, toz şeker, tuz ve karabiber ekleyin. Ocağa oturtup diri kalacak şekilde haşlayın. Delikli kepçeyle alıp servis tabağına aktarın. Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve sarımsağı karıştırıp kabağın üzerine gezdirin. Kıyılmış dereotu serperek servis yapın.