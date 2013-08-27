Sıkma Köfte

Derin bir kabın içinde yarma, su ve tuzu iyice yoğurun. Fındık büyüklüğünde parçalar koparıp köfteler hazırlayın. Tavaya aldığınız tereyağı ve sıvı yağ karışımında soğan ve halka şeklinde doğranmış biberleri kavurun. Salçayı ilave ederek 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Pul biber ve karabiberi ekledikten sonra ılınması için tavayı bir kenara alın. Hazırladığınız köfteleri tuzlu suda 20-25 dakika haşlayın. Suyunu süzdükten sonra salçalı sosun içine katın ve karıştırın. Servis tabağına aldığınız sıkma köftelerin üzerine maydanoz ve dereotu serpip, sıcak olarak servis yapın.