DETAYLI ARA
Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Sıkma Köfte

Sıkma Köfte

Sıkma Köfte
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg yarma

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

5 adet küp şeklinde doğranmış soğan

2 adet sivri biber

2 çorba kaşığı salça

Pul biber, karabiber

Haşlamak için:

4 su bardağı su

Tuz

Üzerine: 7'şer dal ince kıyılmış maydanoz ve dereotu

YAPILIŞI

Derin bir kabın içinde yarma, su ve tuzu iyice yoğurun. Fındık büyüklüğünde parçalar koparıp köfteler hazırlayın. Tavaya aldığınız tereyağı ve sıvı yağ karışımında soğan ve halka şeklinde doğranmış biberleri kavurun. Salçayı ilave ederek 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Pul biber ve karabiberi ekledikten sonra ılınması için tavayı bir kenara alın. Hazırladığınız köfteleri tuzlu suda 20-25 dakika haşlayın. Suyunu süzdükten sonra salçalı sosun içine katın ve karıştırın. Servis tabağına aldığınız sıkma köftelerin üzerine maydanoz ve dereotu serpip, sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Sıkma köftede çekilmiş yarma kullanılıyor. Yarmayı aktarlardan temin edebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinyağlı Salatalık
Zeytinyağlı Salatalık
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Kızarmış Biber Dolması
Kızarmış Biber Dolması
Yoğurt Soslu Fasulye
Yoğurt Soslu Fasulye
Patates salatalı enginar
Patates salatalı enginar
Hurma Dolması
Hurma Dolması
Zeytinyağlı Türlü
Zeytinyağlı Türlü
Pastırmalı Kavurma
Pastırmalı Kavurma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN