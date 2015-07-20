Sirkeli Hamur Köftesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unun ortasını havuz gibi açıp, tuz serpin. Sert bir hamur elde edene dek azar azar su ekleyip karıştırın. Üzerini örtüp, 20 dakika dinlendirin. Hamurdan nohut büyüklüğünde bezeler koparıp, elinizde yuvarlayın. Kaynar tuzlu suda haşlayın. Ayrı bir yerde tereyağını kızdırın. Kıyılmış soğan ekleyip kavurun. Domates salçası, biber salçası, pul biber ekleyip ocaktan alın. Sirke, kıyılmış maydanoz ve nane ilave edip karıştırın. Hamur köfteleri süzgeç yardımıyla alıp tereyağlı karışıma ekleyin ve karıştırın. Servis tabağına alıp, üzerine hamur köftelerin haşlama suyundan gezdirerek servis yapın.