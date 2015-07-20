DETAYLI ARA
Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Sirkeli Hamur Köftesi

Sirkeli Hamur Köftesi

Sirkeli Hamur Köftesi
  • 6-8 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kahve fincanı üzüm sirkesi

4 su bardağı un, 200 gram tereyağı

10 dal taze soğan

1'er tatlı kaşığı domates ve biber salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 demet maydanoz, 5 dal nane

Yarım tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Unun ortasını havuz gibi açıp, tuz serpin. Sert bir hamur elde edene dek azar azar su ekleyip karıştırın. Üzerini örtüp, 20 dakika dinlendirin. Hamurdan nohut büyüklüğünde bezeler koparıp, elinizde yuvarlayın. Kaynar tuzlu suda haşlayın. Ayrı bir yerde tereyağını kızdırın. Kıyılmış soğan ekleyip kavurun. Domates salçası, biber salçası, pul biber ekleyip ocaktan alın. Sirke, kıyılmış maydanoz ve nane ilave edip karıştırın. Hamur köfteleri süzgeç yardımıyla alıp tereyağlı karışıma ekleyin ve karıştırın. Servis tabağına alıp, üzerine hamur köftelerin haşlama suyundan gezdirerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinyağlı Salatalık
Zeytinyağlı Salatalık
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Kızarmış Biber Dolması
Kızarmış Biber Dolması
Yoğurt Soslu Fasulye
Yoğurt Soslu Fasulye
Patates salatalı enginar
Patates salatalı enginar
Hurma Dolması
Hurma Dolması
Zeytinyağlı Türlü
Zeytinyağlı Türlü
Pastırmalı Kavurma
Pastırmalı Kavurma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN