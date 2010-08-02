Sirken Yemeği

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg sirken
150 gram (10 çorba kaşığı) tereyağı
1 adet soğan
Yarım kahve fincanı bulgur
Yarım su bardağı su
Tuz, karabiber, pul biber
Servis için: Sarımsaklı yoğurt
YAPILIŞI
Sirkeni yıkayıp, ayıklayın. İncecik kıyın. Eritilmiş tereyağında yemeklik doğranmış soğanı kavurun. Sirkeni ilave edin. Kısık ateşte 10 dakika kendi buharında pişirin. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Yarım kahve fincanı bulgurla beraber, suyu ilave edip, 15 dakika daha pişirin. Sirkeni, sarımsaklı yoğurtla birlikte, sıcak servis yapın.