Sirken Yemeği

Sofra Tarifi

Yarım kg sirken 150 gram (10 çorba kaşığı) tereyağı 1 adet soğan Yarım kahve fincanı bulgur Yarım su bardağı su Tuz, karabiber, pul biber Servis için: Sarımsaklı yoğurt

YAPILIŞI

Sirkeni yıkayıp, ayıklayın. İncecik kıyın. Eritilmiş tereyağında yemeklik doğranmış soğanı kavurun. Sirkeni ilave edin. Kısık ateşte 10 dakika kendi buharında pişirin. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Yarım kahve fincanı bulgurla beraber, suyu ilave edip, 15 dakika daha pişirin. Sirkeni, sarımsaklı yoğurtla birlikte, sıcak servis yapın.