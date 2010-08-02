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Sirken Yemeği

Sirken Yemeği
  • 3
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg sirken

150 gram (10 çorba kaşığı) tereyağı

1 adet soğan

Yarım kahve fincanı bulgur

Yarım su bardağı su

Tuz, karabiber, pul biber



Servis için: Sarımsaklı yoğurt

YAPILIŞI

Sirkeni yıkayıp, ayıklayın. İncecik kıyın. Eritilmiş tereyağında yemeklik doğranmış soğanı kavurun. Sirkeni ilave edin. Kısık ateşte 10 dakika kendi buharında pişirin. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Yarım kahve fincanı bulgurla beraber, suyu ilave edip, 15 dakika daha pişirin. Sirkeni, sarımsaklı yoğurtla birlikte, sıcak servis yapın.
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