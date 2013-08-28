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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Soyalı Biber

Soyalı Biber

Soyalı Biber
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kavanoz közlenmiş kırmızı biber konservesi

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı bezelye konservesi

500 gram mantar

1 kavanoz baby corn (minik mısır turşusu)

100 gram soya filizi

3 çay kaşığı köri

2 çorba kaşığı soya sosu

YAPILIŞI

Öncelikle irice doğranmış közlenmiş biberleri zeytinyağında 1-2 dakika kadar soteleyin. Doğranmış mantarları ekleyip sotelemeye devam edin. Mantarlar suyunu bırakıp çekince, bezelye, soya filizi, mısır turşusu, köri ve soya sosunu ilave edin. Birkaç dakika daha ocakta tutup, servis tabağına alın. Ilınınca servis yapın.
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