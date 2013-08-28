Soyalı Biber

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kavanoz közlenmiş kırmızı biber konservesi
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım su bardağı bezelye konservesi
500 gram mantar
1 kavanoz baby corn (minik mısır turşusu)
100 gram soya filizi
3 çay kaşığı köri
2 çorba kaşığı soya sosu
YAPILIŞI
Öncelikle irice doğranmış közlenmiş biberleri zeytinyağında 1-2 dakika kadar soteleyin. Doğranmış mantarları ekleyip sotelemeye devam edin. Mantarlar suyunu bırakıp çekince, bezelye, soya filizi, mısır turşusu, köri ve soya sosunu ilave edin. Birkaç dakika daha ocakta tutup, servis tabağına alın. Ilınınca servis yapın.