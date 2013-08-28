Soyalı Biber

Öncelikle irice doğranmış közlenmiş biberleri zeytinyağında 1-2 dakika kadar soteleyin. Doğranmış mantarları ekleyip sotelemeye devam edin. Mantarlar suyunu bırakıp çekince, bezelye, soya filizi, mısır turşusu, köri ve soya sosunu ilave edin. Birkaç dakika daha ocakta tutup, servis tabağına alın. Ilınınca servis yapın.