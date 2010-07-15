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Sweet Lassi (Şekerli Yoğurt)

Sweet Lassi (Şekerli Yoğurt)
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Dünya Mutfağı
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

5 adet kakule

1 çay kaşığı gülsuyu

1-2 küp buz

3 çorba kaşığı toz şeker



Üzeri için: Bir tutam safran

YAPILIŞI

Safran hariç tüm malzemeyi blenderden geçirin. Üzerine safran serpip servis yapın.
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